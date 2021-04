Telekom Die Swisscom nimmt im ersten Quartal 2,8 Milliarden Franken ein CEO Urs Schaeppi kann für die Swisscom gute Zahlen präsentieren. Dank Sondereffekten hat das Telekommunikations-Unternehmen in den ersten drei Monaten 630 Millionen Franken Gewinn gemacht. 29.04.2021, 07.39 Uhr

Der Schweizer Markt sei weiterhin gesättigt, schreibt die Swisscom. Keystone

(mg) Die Swisscom wächst weiter: Im ersten Quartal hat das Telekommunikations-Unternehmen 2,8 Milliarden Franken eingenommen. Das sind 2,4 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal, wie die Swisscom am Donnerstag schreibt. Das grösste Wachstum machte die Swisscom beim Fastweb in Italien. Im «gesättigten Schweizer Kerngeschäft» betrug das Wachstum 0,7 Prozent. Am Schluss resultierte ein Reingewinn von 630 Millionen Franken. Dieser liege dank Sondereffekten im Finanzergebnis deutlich über dem Vorjahreswert.