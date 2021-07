Telekommunikation Sunrise UPC gewinnt an Kunden und Umsatz Sunrise UPC hat im zweiten Quartal erneut zugelegt. Der Telekommunikationsanbieter steigerte sich bei den Kunden und beim Umsatz. Auch die Integration schreitet planmässig voran. 30.07.2021, 07.24 Uhr

Sunrise UPC sieht sich auf Kurs. Keystone

Sunrise UPC spricht in der Mitteilung vom Freitag von einem «starken 2. Quartal 2021». So verzeichnet das Unternehmen einen Nettozuwachs von insgesamt 57'800 Breitband-, TV- und Mobile-Kunden. Ausserdem nehme die Abwanderungsrate weiter ab. Insgesamt zählt der Konzern per Ende Juni 2,5 Millionen Mobile-, knapp 1,2 Millionen Breitband- und 1,2 Millionen TV-Kunden.