Tessiner Gold-Raffinerien nehmen

Betrieb teilweise wieder auf Nach zwei Wochen Produktionsstopp fahren die Tessiner Gold-Raffinerien ab Montag den Betrieb wieder langsam hoch. 06.04.2020, 15.09 Uhr

Die Schliessung der Tessiner Gold-Raffinerien sorgten für Engpässe auf dem Goldmarkt weltweit. Keystone

(agl) Die Tessiner Behörden erlaubten den Raffinerien, minimale Aktivitäten wieder aufzunehmen. Dies, solange Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden können. Die Goldraffinerie Argor-Heraeus mit Sitz in Mendrisio teilte am Sonntag mit, die Produktion ab Montag wieder teilweise aufzunehmen. Dies sei am Samstag autorisiert worden. Vorgesehen sei, dass ungefähr ein Drittel der Arbeitskräfte in drei Schichten zum Einsatz komme, heisst es in der Medienmitteilung.