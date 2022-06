Teuerung Bis zu 10 Prozent: Bauen wird massiv teurer – doch nicht überall gleich viel Wer bauen möchte, muss tiefer ins Portemonnaie greifen. Das Preisniveau im Baugewerbe ist seit letztem Jahr um 7,7 Prozent gestiegen. Das zeigen neue Zahlen des Bundes. Zu spüren bekommt das vor allem die Ostschweiz. 24.06.2022, 09.03 Uhr

Der Bau eines Hauses wird teurer. (Symbolbild) Keystone

Die Baupreise sind in der Periode von Oktober 2021 bis im April um 4,9 Prozent gestiegen. Seit April 2021 beträgt das Wachstum gar 7,7 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag publiziert hat. Der Anstieg sei auf ein Preiswachstum im Hoch- und Tiefbau zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Treiber im Hochbau waren in erster Linie höhere Preise bei Beton- und Stahlbetonarbeiten. Teurer wurden jedoch auch Sanitäranlagen, Fenster, Aussentüren und Tore – wenn auch in geringerem Ausmass. Seit Oktober stiegen die Preise am stärksten in der Nordwestschweiz (+6,8 Prozent) und der Zentralschweiz (+5,6 Prozent).

Im Tiefbau führt das BFS die Preissteigerung vor allem auf Trassenbauten zurück – also den Ober-, Erd- und Unterbau. Doch auch Tragkonstruktionen gingen mehr ins Geld. Zu spüren bekommt die Teuerung besonders die Ostschweiz. In der Region legten die Preise um satte 9,8 Prozent zu. In der Nordwestschweiz waren es 5,8 Prozent. (rwa)