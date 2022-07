Plus 3,4 Prozent: Preise für Benzin und Öl steigen weiter

Teuerung Plus 3,4 Prozent: Preise steigen weiter – besonders beim Benzin, Heizöl und Fruchtgemüse Der Griff ins Portemonnaie wird tiefer: Die Konsumentenpreise sind im Juni gegenüber dem Mai um weitere 0,5 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr legten die Preise gar um 3,4 Prozent zu. 04.07.2022, 09.08 Uhr

Der Benzinpreis ist im Juni weiter angestiegen. Das spüren die Konsumentinnen und Konsumenten im Portemonnaie. (Symbolbild) Keystone

Die Preise kennen weiter nur eine Richtung: nach oben. Im Juni ist der Landesindex der Konsumentenpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen und erreichte den Stand von 104,5 Punkten (Dezember 2020 = 100), wie das Bundesamt für Statistik am Montag mitteilte. Verglichen mit dem Juni 2021 ist die Teuerung um 3,4 Prozent gestiegen.

Der Preisanstieg ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Besonders stark fallen die Benzin- und Heizölpreise ins Gewicht: Sie liegen 9 Prozent respektive 6,8 Prozent höher als noch im Mai. Das ist beim Benzin 35,4 Prozent höher als noch im Juni 2021, beim Heizöl gar 88 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch das Fruchtgemüse ist im Juni teurer geworden – um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Verkehr wird teurer, Wein und Salat billiger

Wer ein privates Verkehrsmittel mieten will, muss ebenfalls sehr viel tiefer in die Tasche greifen: In diesem Bereich sind die Preise um fast 63 Prozent gestiegen. Auch der Verkehr generell sowie das Fliegen werden teurer: 5 Prozent höher liegen die Preise im Luftverkehr.

Gesunken sind dagegen die Preise für Rot- und Weissweine im Detailhandel (je nach Herkunft um 2,5 bis 5,7 Prozent im Vergleich zum Mai), ebenso wie jene für Salate: Hier beträgt das Minus rund 4 Prozent. (aka)