Textil Nach Übernahme: Calida will den US-Unterwäschemarkt erobern Calida übernimmt die amerikanische Premiummarke Cosabella. Mit dem Zukauf will die Schweizer Herstellerin von Wäsche auch den US-Markt für Unterwäsche erobern. 19.05.2022, 07.33 Uhr

Soll es bald auch in den USA zu kaufen geben: Unterwäsche von Calida. Dies nach der Übernahme der US-Premiummarke Cosabella. Keystone

Mit der Übernahme des «international anerkannten und hochprofitablen» Unternehmens baue Calida seine Position im Kernsegment Unterwäsche und Lingerie weiter aus, schreibt das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Sursee. Zudem ebne der Zukauf den «Weg für den Markteintritt in den USA», schreibt Calida am Donnerstag in einer Mitteilung.