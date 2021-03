Umstrittene Ticketbörse Konsumentenschutz reicht Strafanzeige gegen Viagogo ein Die Stiftung für Konsumentenschutz hat Strafanzeige eingereicht gegen die Online-Ticketbörse Viagogo. Diese verkaufe Tickets für Konzerte, die wegen Corona gar nicht mehr stattfinden. 31.03.2021, 21.38 Uhr

Auf der Ticketbörse Viagogo können Private Billette verkaufen, unter anderem für Konzerte. (Symbolbild) Keystone

(wap) Die Stiftung Konsumentenschutz (SKS) hat gegen die Online-Ticketbörse Viagogo Anzeige wegen Betrug und unlauterer Geschäftspraktiken eingereicht. Dies teilte die SKS am Mittwoch per Medienmitteilung mit. Der Konsumentenschutz habe im Januar bei Viagogo je ein Ticket für einen Auftritt der Comédienne Stéphanie Berger im Kofmehl in Solothurn und für ein Konzert zweier niederländischer Musiker in Amsterdam gekauft.