Todesfall Ein Leben im Zeichen der Muskeln: «Fitnesspapst» Werner Kieser ist tot Aus dem Stand baute der gebürtige Aargauer mit seiner Frau in den 70er-Jahren ein Fitnessimperium auf. Nun ist Werner Kieser im Alter von 80 Jahren gestorben. Bis zuletzt stählte er seine Muskeln. 20.05.2021, 16.43 Uhr

Schreiner, Amateurboxer, Unternehmer und Fitnesspionier: Werner Kieser. (Archivbild) Keystone

Werner Kieser verstarb in der Nacht auf Mittwoch an einem Herzversagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Noch am Dienstag hatte der in Lenzburg Heimatberechtigte mit seiner Frau das Kieser Trainings-Studio in Zürich Enge besucht. Es war das letzte Krafttraining dieses facettenreichen Lebens.

Kiesers Erfolgsgeschichte nahm 1966 seinen Lauf, als er an der Kanzleistrasse in Zürich sein erstes Krafttraining-Studio eröffnete. Heute betreibt das Unternehmen über 160 Fitnessstudios in der Schweiz, Deutschland und Österreich. 2017 verkaufte das Paar Kieser Training an den langjährigen Geschäftsführer Michael Antonopoulos und an Verwaltungsrat Nils Planzer.

Kieser wehrte sich immer dagegen, dass Fitness den neuesten Trends hinterher rennt. Er habe immer einen medizinisch fundierten Ansatz erreichen wollen, sagte er in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung». Ablehnend stand er auch stets dem Titel «Fitnesspapst» gegenüber. Als Papst eigne er sich nicht. «Ich bin nicht gläubig.»

Vom Boxer zum Krafttrainer

Kieser kam durch persönliche Umstände zum Krafttraining. Der gelernte Schreiner war in den 50er-Jahren ein Amateurboxer. In einem Match erlitt er einen äusserst schmerzhaften Brustfellriss. Ein Freund wies ihn darauf auf die Möglichkeiten des damals noch fast unbekannten Krafttrainings hin. Seine Schmerzen wurden durch Hanteltraining innert weniger Tage gelindert.

Für Kieser sei diese Erfahrung der Anstoss gewesen, das Krafttraining auch für Freunde und später Kunden anzubieten, heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zum letzten Tag habe er an neuen Wegen getüftelt, um auch schwierige Muskeln wie den Beckenboden, die Fuss-, die Hand- oder die Schultermuskulatur zu trainieren.

Kieser war auch ein gerngesehener Interviewpartner in den Medien. Diese verliehen ihm dabei unterschiedliche Titel, etwa jenes des «Rückengurus», des «Rückenpapsts», «Kraftapostels», «Fitnesspioniers» oder – aufgrund seines «Weniger ist Mehr-Konzeptes» – auch des «Mies van der Rohe der Fitness». (rwa)