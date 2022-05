Tourismus holt auf, erreicht aber nicht Vorkrisenniveau

Tourismus Amerikaner und Briten kommen wieder, aber Chinesen und Russen fehlen Nach der Pandemie stehen die Zeichen im Schweizer Tourismus auf Erholung. Bis das Vorkrisenniveau erreicht wird, dürfte es aber noch dauern: Die Branche spürt das Ausbleiben der Russen und Chinesen. Peter Walthard 31.05.2022, 12.47 Uhr

Für sie ist die Pandemie noch nicht vorbei: Viele Chinesen werden bis auf Weiteres nicht mehr in die Schweiz reisen können. Keystone

Die Schweizer Tourismusbranche kann mit einer guten Sommersaison rechnen. Diese Prognose publizierte das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics am Dienstag. Die Ökonomen rechnen damit, dass in der diesjährigen Sommersaison 2,3 Millionen Übernachtungen mehr nachgefragt werden als im Vorjahr. Dies entspricht einem Wachstum von 13 Prozent.

Für das gesamte Jahr wird ein Anstieg um 7,3 Millionen Logiernächte erwartet. Gegenüber 2021 wäre das ein Plus von immerhin 26 Prozent. Das wäre eine teilweise, aber keine vollständige Erholung: Ganz erreichen wird der Schweizer Tourismusmarkt das Niveau von vor der Coronakrise erst in zwei Jahren. Für 2024 sagen die Prognosen eine Nachfrage von rund 40 Millionen Logiernächten voraus. Im letzten Vorkrisenjahr 2019 waren es knapp über 39 Millionen. An diese Marke wird auch noch das kommende Jahr mit seinen prognostizierten 38 Millionen Logiernächten nicht herankommen.

Chinesen könnten dauerhaft wegbleiben

Als bremsende Faktoren nannte Projektleiter Benjamin Studer bei der Präsentation der Prognosen vor den Medien am Dienstag die Inflation und die hohen Flugpreise. Letztere seien auf Kapazitätsengpässe der Luftfahrt zurückzuführen, die durch den Abbau in der Krise bedingt seien. Die restriktive Covid-Politik in China und die Sanktionen gegen Russland trüben die Geschäftsaussichten weiter: Die Anzahl russischer Touristen sei seit Kriegsbeginn auf nahezu null gesunken, sagte Studer.

Die Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung sorge ausserdem dafür, dass die Gäste aus China auch in diesem Sommer grösstenteils wegbleiben, so Studer. Dies könnte auch politische Ursachen haben: Die chinesische Regierung sei bei der Ausgabe von Reisepässen restriktiver geworden, dies unabhängig von der Coronasituation, sagte BAK Economics-Chef Marc Bros de Puechredon: «Es sieht so aus, als wollte China die Leute lieber im Land behalten.»

Strukturelle Anpassungen in klassischen Business-Destinationen

Auf der positiven Seite beobachten die Ökonomen eine wachsende Nachfrage bei Gästen aus den USA und dem Vereinigten Königreich. Die Briten dürften ihre Logiernächte in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr sogar vervierfachen, so die Prognose. Der Effekt des Wegfallens der meisten Reisebeschränkungen und der Nachholbedarf der Konsumenten seien grösser als derzeitigen Friktionen in der Weltwirtschaft, sagte Studer dazu.

Weniger schnell erholen dürften sich die städtischen Destinationen. Hier zeichnen sich laut Studie strukturelle Veränderungen ab: Die während der Pandemie in Mode gekommenen Videokonferenzen machen viele Geschäftsreisen überflüssig. Klassische Businessdestinationen wie Genf oder Zürich verzeichnen denn auch eine langsamere Erholung als bei Touristen beliebte Städte wie Bern oder Luzern. Studer rechnet damit, dass 15 Prozent des Einbruchs in urbanen Destinationen strukturell bedingt sind und nicht wieder gutgemacht werden können.