Orascom steigert Umsatz dank Nachfrage nach Immobilien

Tourismus Orascom steigert Umsatz dank starker Nachfrage nach Immobilien Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom erholt sich langsam von der Covidkrise. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz dank dem Immobilien-Geschäft. Nach acht Jahren erzielte der Konzern zudem wieder einen Nettogewinn. Aktualisiert 30.03.2022, 07.29 Uhr

Samih Sawiris und dessen Sohn Naguib Sawiris. Bald findet die Stabsübergabe bei Orascom statt. Severin Bigler

Die Orascom Development Holding (ODH) hat im letzten Jahr einen Umsatz von 539 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies entspreche einem Plus von rund 40 Prozent gegenüber 2020, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Dafür sorgte vor allem das Immobilien-Geschäft. Der Umsatz stieg auf rund 381 Millionen (+55,5 Prozent) an und erreichten gemäss ODH ein Rekordniveau. Häuser und Wohnungen seien besonders in Ägypten und in Montenegro verkauft worden. Auch das Hotelgeschäft hat sich erholt: Im Vergleich zum Vorjahr 2020 ist der Umsatz um rund 40 Prozent auf 87,3 Millionen angestiegen.

Darüber hinaus erzielte das Unternehmen mit Sitz in Altdorf zum ersten Mal seit 2014 mit 9,5 Millionen wieder einen Nettogewinn. Im Jahr davor resultierte noch ein Abschreiber von 38,4 Millionen.

Andermatt Swiss Alps verringert Verlust

Auch die grösste assoziierte Gesellschaft der Orascom-Gruppe, Andermatt Swiss Alps, konnte den Umsatz um 30 Prozent auf rund 201 Millionen steigern. Der Betriebsgewinn (Ebitda) wuchs um rund 20 Millionen auf 25,3 Millionen.

Vor allem bei den Immobilienverkäufen hat die Gruppe stark zugelegt (+58 Prozent) und auch die beiden Hotels The Chedi Andermatt und Radisson Blu Reussen haben laut Mitteilung erstmals ein positives operatives Ergebnis vorweisen können. Trotzdem schrieb die Gesellschaft einen Reinverlust von 8 Millionen. Immerhin: Beim Vorjahresergebnis betrug der Verlust noch 24,4 Millionen.

Erst am vergangenen Montag hat Orascom-Präsident Samih Sawiris Veränderungen bei Andermatt Swiss Alps bekannt gegeben. So gibt der Hauptinvestor die Mehrheit der Wintersportanlagen in Andermatt-Sedrun ab, das amerikanische Unternehmen Vail Resorts steigt mit 55 Prozent ein. Vail Resorts will 110 Millionen Franken im Skigebiet investieren, unter anderem in Lift- und Beschneiungsanlagen sowie die Gastronomie.

Es ist nicht die einzige Veränderung, die ansteht. Ende 2021 hat Samih Sawiris zudem bekannt gegeben, dass er diesen Frühling nicht mehr als Präsident antreten will. Der Posten soll an seinen Sohn Naguib übergehen. (dpo/agl)