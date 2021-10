Tourismus: Gute Aussichten für Winter- und Sommersaison

Tourismus KOF erwartet allmähliche Erholung für Winter- und Sommersaison Gute Aussichten für den Tourismussektor: Die Konjunkturforschungsstelle (KOF) geht in ihrer Prognose von einer allmählichen Normalisierung aus. Dabei stützen Inlandreisende weiter die Branche. Aktualisiert 26.10.2021, 10.37 Uhr

Für die Wintersaison 2021/22 dürften die Übernachtungszahlen gemäss der KOF sogar höher als vor der Krise ausfallen. (Symbolbild) Keystone

Die Sommersaison 2021 fiel für den Tourismussektor zwar besser als die vorhergehende aus, aber ihr normales Niveau konnte sie noch nicht erreichen. So lag die Zahl der Logiernächte um rund einen Fünftel tiefer als noch im Sommer 2019, wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH am Dienstag in ihrer jüngsten Tourismusprognose mitteilt.