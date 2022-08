Schweizer Touristiker sind zur Jahresmitte wieder optimistisch

Tourismus Trotz Eurokrise und Corona sind Touristiker optimistisch – und wollen Manager mit Jogging in die Städte locken Die Schweizer Touristiker freuen sich wieder über volle Hotelbetten, Restaurants und Bergbahnen. Nun wollen sie auch Geschäftstouristen wieder in die Städte zurücklocken – zusammen mit dem Schuhhersteller On. Samuel Thomi 18.08.2022, 11.00 Uhr

Direktor Martin Nydegger präsentiert am Donnerstag eine neue Kampagne von Schweiz Tourismus zur Unterstützung des Städtetourismus. Keystone

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie blicken die Touristiker wieder optimistisch in die Zukunft. Nebst steigenden Übernachtungszahlen, vollen Restaurants, Bergbahnen und Museen zeigt das auch eine von Schweiz Tourismus durchgeführte Umfrage unter Mitarbeitenden der Branche. «Es gibt wieder Licht am Horizont», fasste Direktor Martin Nydegger die Stimmung am Donnerstag in Zürich vor den Medien zusammen.

Nach einem «äusserst starken Winter und Sommer» äussern sich die Fachleute in der Branchenumfrage zum Herbst allerdings auch wieder zurückhaltender. Hier würden nur noch Zuwachsraten von bis zu 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet, schreibt die Dachorganisation. Das ist vor dem Hintergrund des Rückgangs während der Coronazeit wenig.

Städte rücken in Fokus

Um nach dem «super Sommer» in den Bergen (Nydegger) die Gäste auch noch stärker wieder in die Städte zurück zu bringen, hat Schweiz Tourismus eben die Kampagne «Run the Swiss Cities» gestartet. Dabei werden insbesondere Gäste aus Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten eingeladen, in Schweizer Städten joggen zu gehen. Die Kampagne soll laut Martin Nydegger dazu beitragen, die Grenze zwischen Geschäfts- und Privatreisen weiter zu verschmelzen und fokussiert vorab auf die Städte Zürich, Basel, Genf und Lugano.

So wirbt Schweiz Tourismus ab sofort dafür, zum Beispiel die Stadt Zürich rennend zu erleben.

Den Gästen schlagen die Touristiker dabei Jogging-Routen auf der App Strava vor. Dies soll die Nähe zur Natur und die kurzen Wege in den Schweizer Städte erlebbar machen. Und damit die Kampagne im Ausland und in der Szene auch auf die nötige Beachtung stösst, hat Schweiz Tourismus auch gleich noch den Schweizer Schuhhersteller On für die Kampagne eingespannt.

Zwar rechne man im individuellen Geschäftstourismus mit einem bleibenden Rückgang von 20 Prozent, sagte Martin Nydegger. Doch bei organisierten Geschäftsreisen oder Kongressen könne man derzeit sogar einen «sehr grossen Nachholbedarf» beobachten, erklärte der oberste Touristiker des Landes. Darüber hinaus blieben «die bekannten Herausforderungen weiterhin tonangebend».

Wie wirken sich Inflation und Wechselkurs aus?

Laut Martin Nydegger sind dies namentlich die Coronapandemie, der Ukraine-Krieg sowie die damit verbundenen Engpässe im Energie- und Beschaffungsbereich, der Klimawandel und der Fachkräftemangel. Aber auch die weltweit rasant steigende Teuerung respektive der gefallene Euro- und Pfund-Kurs werde die Schweiz «in naher Zukunft vermutlich noch beschäftigen», prognostizierte der Schweiz-Tourismus-Direktor. Denn Tourismus ist eigentlich ein Exportprodukt. Und im Ausland fehlt zum Reisen in die Schweiz zunehmend das Geld in den Portemonnaies.

Dem Übernachtungs-Anstieg ausländischer Gäste im laufenden Sommer von 3 Prozent (Branchenschätzung) gegenüber steht ein Rückgang von 10 Prozent der Schweizer Gäste (Schätzung des Bundesamts für Statistik, BFS). Deren Zahl war im letzten Sommer coronabedingt allerdings auch auf ein Rekordhoch geklettert und liegt auch jetzt noch immer über dem Wert der Vor-Corona-Zeit. Insgesamt dürften im laufenden Jahr am Ende aber dennoch 15 Prozent Logiernächte fehlen im Vergleich zu 2019, verweist Schweiz Tourismus auf eine BFS-Schätzung.