Mit dem «Sommer-GA» nachhaltig die Schweiz bereisen

«Swisstainable» Schweiz Tourismus lanciert günstigeres «Sommer-GA» und will Nachhaltigkeit fördern Mit «Swisstainable» soll die Schweiz zu einem der nachhaltigsten Reiseländer der Welt werden. Am Mittwoch hat Schweiz Tourismus aufgezeigt, wie dies gehen soll – etwa mit einem «Sommer-GA». André Bissegger 23.06.2021, 10.38 Uhr

«Swisstainable» setzt sich zusammen aus den Wörtern «Swiss» und «sustainable» – also: nachhaltig – und ist die grosse Hoffnung von Schweiz Tourismus (ST). Und das Ziel der neuen Strategie ist ambitiös: «Die Schweiz soll eines der nachhaltigsten Reiseländer der Welt werden», sagte ST-Direktor Martin Nydegger bei der Präsentation im Februar. Sprich: Die neue Nachhaltigkeitsstrategie soll eine eigentliche Bewegung auslösen und dem Tourismus nach der Coronakrise wieder Auftrieb verleihen.

Am Mittwoch nun hat Schweiz Tourismus aufgezeigt, wie die Strategie im Alltag umgesetzt werden soll. Konkret geht es um Angebote. «Wir haben mit Leistungserbringern in der ganzen Schweiz buchbare, nachhaltige Erlebnisse kreiert und zusammengetragen», sagte Martin Nydegger vor den Medien in Zürich. Diese über 130 Erlebnisse sind in einem neuen Online-Shop buchbar. «Damit wird ‹Swisstainable› greifbar», so Nydegger.

Nochmals 5 Prozent weniger Hotelübernachtungen

Als Lieblingsangebot nannte der oberste Touristiker des Landes das sogenannte «Sommer-GA». Damit kann man zum Preis von 330 Franken neu einen Monat lang die Schweiz mit dem Zug, Schiff, Bus oder mit Bergbahnen erfahren. Nydegger sprach von einer «touristischen Pionierleistung» aller beteiligten Partner. Angesprochen werden sollen damit Schweizerinnen und Schweizer, die in der Heimat Ferien machen und die fehlenden ausländischen Gäste kompensieren sollen. Sie erhalten mit dem «Sommer-GA» neu die Möglichkeit, das eigene Land mit dem ÖV aus einer Hand nachhaltig entdecken zu können.

Dank dem «Sommer-GA» kann die Schweiz neu zu einem attraktiven Preis inklusive Freizeitverkehr bereist werden. Keystone

Schweiz Tourismus geht denn auch davon aus, dass der touristische Sommer erneut fest in Schweizer Hand sein wird – obwohl die Schweizer und Schweizerinnen auch wieder ins Ausland reisen können. «Das werden sie auch tun», sagte Martin Nydegger.

Deutsche und Franzosen kehren langsam zurück

Aufgrund der nach wie vor fehlenden ausländischen Gäste rechnet Hotellerie Suisse allerdings auch diesen Sommer mit grossen Verlusten. «Die Gesamtauslastung der Schweizer Hotellerie dürfte zwischen Juni und August wohl nur 48 Prozent betragen», sagte dazu Martin Nydegger. Zum Vergleich: 2019 sei dieser Wert noch bei «sagenhaften 72 Prozent» gelegen, so der Direktor von Schweiz Tourismus.

Insgesamt geht ST davon aus, dass im laufenden Jahr weitere 5 Prozent der Hotelübernachtungen des Vorjahres fehlen werden. Das wäre dann nochmals ein Minus von 1,2 Millionen Logiernächte, wie Martin Nydegger am Dienstag sagte. Grund dafür seien jedoch die fehlenden internationalen Gäste im Winter. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer «steinigen Rückkehr» des Schweizer Tourismus in die Nach-Corona-Ära.

«Grossartiger Frühling» im Tessin

Vor allem Gäste aus Europa sollen demnächst aber in die Schweiz zurückkehren. So rechnet Schweiz Tourismus mit zweistelligen Logiernächte-Wachstumsraten bis Ende Jahr aus den Nachbarländern Frankreich und Deutschland. Und auch die Benelux-Staaten sollen ihren Beitrag an das Wachstum leisten.

Schwierig bleibt die Situation dagegen in den Städten. Hier lastet der fehlende Übersee- und Geschäftstourismus nach wie vor schwer. Laut Martin Nydegger leiden vor allem die Städte Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf unter den fehlenden Gästen. Die Touristiker erwarten hier denn auch erst in ein bis zwei Jahren eine Erholung der Situation. Besser lief es den Tessiner Städten wie Bellinzona, Locarno oder Lugano. Sie haben nach dem Coronawinter einen «grossartigen Frühling» erlebt, wie Martin Nydegger sagte.