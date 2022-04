Tourismus Nach Pandemie: Reise-Verband erwartet steigende Preise und mehr Buchungen Der Schweizer Reise-Verband stellt einen Nachholbedarf nach Reisen fest. Er rechnet daher mit mehr Buchungen und steigenden Preisen für die Schweizer Reisefreudigen. 23.04.2022, 09.34 Uhr

Die Bevölkerung zieht es wieder in die Ferne: Der Reisebedarf ist bei den Menschen gemäss Schweizer Reise-Verband aktuell besonders gross. Keystone

Die Reiselust der Schweizer Bevölkerung zieht wieder an. Martin Wittwer, Präsident des Schweizer Reise-Verbands, erwartet, dass in diesem Jahr bereits 80 Prozent des Umsatzes von 2019 erreicht werden. Das sagte er am Samstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Im kommenden Jahr soll der Umsatz dann praktisch wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreichen. «Der Reisebedarf bei den Menschen ist zurzeit besonders gross», stellt er fest.