Tourismus Orascom erwirtschaftet wieder einen Gewinn Die Immobilien- und Hotelfirma Orascom DH ist wieder in der Gewinnzone. Noch immer spürt die Firma mit Sitz in Altdorf aber die Auswirkungen der Pandemie. 18.05.2021, 06.58 Uhr

Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte Orascom DG einen Gewinn von 3,1 Millionen Franken ausweisen. Keystone

Orascom DH hat im ersten Quartal 2021 einen Nettogewinn von 3,1 Millionen Franken erzielt. Dies teilte das Unternehmen mit Sitz in Altdorf am Dienstag mit. Im Vorjahresquartal musste Orascom noch einen Verlust von 4,2 Millionen Franken ausweisen. Gesamthaft weist Orascom einen Umsatz von 106.5 Millionen aus. Das sind 14,6 Prozent mehr als noch im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Orascom spricht dann in der Mitteilung auch von «starken operativen und finanziellen Ergebnissen».

Immer noch zu kämpfen hat die Immobilien- und Hotelfirma im Hotelbereich. Hier liegen die Umsätze deutlich hinter jenen des Vorjahres. Da drücken die Auswirkungen der Pandemie aufs Geschäft. «Der Druck auf die operative Leistung des Segments ist auch 2021 aufgrund des schwachen internationalen Reiseverkehrs zu beobachten», schreibt Orascom DH. In diesem Bereich seien denn auch diverse «Kosteneinsparungsinitiativen» durchgeführt worden.

Bessere Zahlen präsentiert dagegen die Immobiliensparte. Hier spürt Orascom die «erhöhte Nachfrage nach Zweitwohnungen, insbesondere in der Region um das Rote Meer, in Ägypten und in unserer omanischen Destination Jebal Sifah.» Konkrete Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gibt Orascom DH jedoch weiterhin keine ab, da noch zu viele Unklarheiten am Ferienhorizont seien. «Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um unsere strategischen Initiativen zu erreichen, und dass wir das richtige Team haben, um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben», heisst es in der Mitteilung. (mg)