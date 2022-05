Tourismus: Auf einen guten Winter folgt ein noch besserer Sommer

Tourismus Parahotellerie: Auf einen guten Winter folgt ein noch besserer Sommer Die Wintersaison verlief für die Parahotellerie erfreulich und schloss stärker ab als vor Corona. Ein Blick voraus zeigt: Der Campingboom in der Schweiz ist ungebrochen. 16.05.2022, 11.37 Uhr

Die TCS-Campingplätze werden im Sommer sehr gut besucht sein. Keystone

Alle fünf Mitgliedsbetriebe der IG Parahotellerie Schweiz vermeldeten positive Ergebnisse für die Wintersaison 2021/22. Das teilte die IG am Montag mit. Für eine bessere Einordnung verglichen sie ihre Zahlen mit der Wintersaison 2019/20, also der Vor-Coronazeit.

So verzeichnete der Ferienhausvermittler Interhome gegenüber damals ein Buchungsplus von 64 Prozent. Ein besonderer Grund zur Freude: Noch nie waren seine Ferienwohnungen und -häuser in der Schweiz so gut gebucht. Die Schweizer Jugendherbergen (SJH) wiederum konnten bei den Logiernächten um 19,7 Prozent zulegen. Die Reka-Anlagen erzielten bei den Logiernächten ein Plus von 19 Prozent und bei den Belegungstagen eines von 21 Prozent. Auch TCS Camping und BnB Switzerland stellten eine Zunahme fest.

Camping-Trend ist ungebrochen

Nun freuen sich alle IG-Mitglieder auf den kommenden Sommer: Bei fast allen gestalte sich der Blick auf die von 1. Mai bis 31. Oktober dauernde Saison «überaus positiv». So verzeichnen alleine die TCS-Campingplätze bei den Onlinebuchungen im Vergleich zum Sommer 2019 einen Anstieg von 241 Prozent. «Der Camping-Trend, der schon vor Corona eingesetzt hat und durch die Pandemie verstärkt wurde, setzt sich erfreulicherweise fort», wird Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim TCS, zitiert. Auffallend sei, dass vor allem für die Hochsaison sehr früh gebucht werde.

Bei Interhome beträgt das Buchungsplus 103 Prozent. Gemäss Roger Müller von Interhome zeigten erste Tendenzen, dass rund 56 Prozent der Schweizer Interhome-Kunden «ihre Ferien in der Heimat verbringen möchten». Dies vor allem im Tessin, Berner Oberland und dem Wallis.

Reka erwartet einen Rückgang

Ein Minus zeichnet sich dagegen bei den Reka-Feriendörfern ab. Bei den Belegungstagen beträgt es aktuell 5 Prozent. «Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren von den coronabedingten Einschränkungen im Ausland-Geschäft in der Schweiz in einem nie dagewesenen Ausmass profitieren konnten, rechnen wir gegenüber 2019 aufgrund tieferer Beherbergungskapazitäten mit einem Rückgang», sagte Reka-Direktor Roger Seifritz. Ein Grund ist unter anderem, dass das Feriendorf Lenk den Ukraine-Flüchtenden zur Verfügung gestellt wird. (abi)