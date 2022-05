Tourismus Schweizer Hotellerie befindet sich im März im Höhenflug Die Schweizer Hotellerie zählte im März 3 Millionen Logiernächte. Das sind 60,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem ausländische Gäste kehrten in die Schweiz zurück. 09.05.2022, 08.58 Uhr

Die Schweizer Hotellerie konnte im März deutlich zulegen. (Symbolbild) Keystone

Die Tourismusdestination Schweiz schüttelt Corona ab: Im März stiegen die Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Millionen an. Das zeigen die am Montag veröffentlichten provisorischen Ergebnisse des Bundesamts für Statistik (BFS). 1,2 Millionen der insgesamt 3 Millionen Logiernächte gingen auf das Konto von ausländischen Gästen. Das ist ein Plus von 194,6 Prozent. Die Übernachtungen der inländischen Gäste nahmen um 23,5 Prozent zu.