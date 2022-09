Schweizer Hotellerie erholt sich weiter rasch von Pandemie

Tourismus Schweizer Hotellerie erholt sich in Riesenschritten von Pandemie Die ausländischen Touristen kehren weiterhin im grossen Stil in die Schweiz zurück. Trotz einem Rückgang bei den einheimischen Gästen meldet die Hotellerie im Juli rund einen Viertel mehr Logiernächte. 05.09.2022, 09.13 Uhr

Die Hotellerie erholt sich weiter in raschem Tempo von der Pandemie. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lagen die Logiernächte in der Schweiz noch 10 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Und die Erholung der Hotellerie von den Folgen der Pandemie geht weiterhin in Riesenschritten voran. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte, wurden im Juli in der Schweiz insgesamt 4,5 Millionen Logiernächte gezählt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 23,2 Prozent oder 848'000 Logiernächte.

Insgesamt 2,1 Millionen Übernachtungen gingen dabei auf das Konto ausländischer Gäste. Gegenüber dem Juli 2021 entspricht dies einem Plus von 98,4 Prozent oder 1,1 Millionen Logiernächten. Die inländischen Gäste generierten derweil noch 2,4 Millionen Übernachtungen. Gegenüber der Vorjahresperiode ist dies zwar ein Minus von 8,4 Prozent oder 216’000 Übernachtungen weniger im eigenen Land.

Insgesamt mehr Schweizer und ausländische Gäste

Aufgrund von Corona-Einschränkungen in Europa und aller Welt waren in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Logiernächte von Schweizerinnen und Schweizern hierzulande allerdings auch auf Rekordwerte geklettert.

Seit Jahresbeginn sind in der Schweiz damit insgesamt 21,4 Millionen Übernachtungen verzeichnet worden. Laut BFS entspricht das einem Plus von 41,5 Prozent oder 6,3 Millionen Logiernächte gegenüber der Vorjahresperiode. Insgesamt 9 Millionen Logiernächte gingen dabei auf das Konto der ausländischen Gäste (175,2 Prozent). Die inländischen Gäste generierten insgesamt 12,4 Millionen Logiernächte – was über alle sieben Monate des Jahres einem Plus von 4,4 Prozent entspricht. (sat)