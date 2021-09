Seilbahnen: Mehr internationale Gäste, aber Erholung bleibt tief

Tourismus Seilbahnen zählten im August mehr internationale Gäste – Umsätze bleiben aber tief Das gute Wetter und mehr Gäste aus dem Ausland führten bei den Schweizer Seilbahnen zu einer leichten Erholung. Doch die Umsätze bleiben immer noch weit unter dem Vorkrisen-Niveau von 2019. Aktualisiert 10.09.2021, 13.13 Uhr

Es geht wieder aufwärts mit den Umsätzen der Schweizer Seilbahnen, aber nur langsam. (Symbolbild)

Der Juli zeigte sich von seiner nassen und kalten Seite, weshalb das Sommergeschäft der Seilbahnen laut eigenen Angaben schwierig begonnen hatte. Im August lockten das bessere Wetter und die Reiseerleichterungen aber wieder vermehrt Gäste in die Berge. Auch aus dem Ausland kamen wieder mehr Touristen, was bei den Seilbahnen zu einer leichten Erholung führte, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz am Freitag mitteilt.