Tourismus Trotz vieler Fragezeichen: Hotellerie rechnet mit besserem Winter Verhalten optimistisch: So lässt sich die jüngste Prognose der Hotellerie für den anstehenden Wintertourismus in der Schweiz zusammenfassen. Doch es bleiben gewichtige Fragezeichen. 23.11.2021, 11.11 Uhr

Hotelzimmer des Hotels Einstein, das tagsüber als Home-Office vermietet wird. (Symbolbild)

Arthur Gamsa

Noch fehlt zwar der grosse Schnee in den Bergen. Doch Touristinnen und Touristen glauben offenbar bereits an einen weissen Winter. Darauf jedenfalls lassen die jüngsten Prognosen von Hotellerie Suisse schliessen. Wie der Verband der Hoteliers am Dienstag mitteilte, erwartet er von Dezember bis Februar eine durchschnittliche Auslastung der Hotels von 44 Prozent. Dies entspreche zwar einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zur Vorcoronazeit sei dies jedoch noch immer ein Minus von 7 Prozentpunkten.