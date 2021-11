Tourismus Über 400 Wohnungen verkauft: Andermatt Swiss Alps ist auf Kurs Andermatt Swiss Alps legt weiter zu: Im laufenden Jahr konnte sie einen Drittel mehr Ferienwohnungen verkaufen als 2020. Seit Projektstart wurden über 400 Wohnungen verkauft. 15.11.2021, 11.18 Uhr

In Andermatt wird fleissig gebaut. Bereits wurden über 400 Wohnungen verkauft. Andermatt Swiss Alps

Das realisierte Volumen entspreche rund der Hälfte des gesamten Ferienwohnungsbestandes in der Destination Andermatt, teilte Andermatt Swiss Alps (ASA) am Montag mit. Das Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, der Planung, dem Bau und dem Betrieb des Feriendorfs Andermatt Reuss beschäftigt, ist zufrieden. «Alleine im laufenden Jahr erhöhte sich die Nachfrage stark und wir konnten über 100 Einheiten verkaufen, was einer Steigerung von über einem Drittel gegenüber einem bereits starken Vorjahr entspricht», wird ASA-Chef Raphael Krucker zitiert.