Krieg: Oberster Touristiker befürchtet Auswirkungen für Schweiz

Tourismus Ukraine-Krieg: Oberster Touristiker befürchtet Auswirkungen für die Schweiz Nicolo Paganini, Direktor des Schweizer Tourismus-Verbandes, befürchtet, dass sich der Ukraine-Krieg auf den Schweizer Tourismus auswirkt. Gäste aus Übersee buchen bereits weniger. 23.03.2022, 06.26 Uhr

Der oberste Touristiker befürchtet, dass Gäste aus Übersee wegen des Krieges die Schweizer Hotels meiden könnten. (Symbolbild) Keystone

Nach der Coronapandemie sorgt der Krieg in der Ukraine für düstere Wolken am Schweizer Tourismushimmel. «Sollte der tragische Ukraine-Krieg mit verheerenden Auswirkungen für die Zivilbevölkerung über längere Zeit dauern, so wird dies auch Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus haben», sagt Nicolo Paganini, Mitte-Nationalrat und Direktor des Schweizer Tourismus-Verbandes (STV), am Mittwoch in einem «Blick»-Interview.