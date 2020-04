Tourismusverbände versichern dem Bundesrat, für Einhaltung der Regeln zu sorgen Am Sonntag trafen sich die Vertreter von 11 Tourismusverbänden mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin. Die Verbände wollen Mitverantwortung übernehmen, um bald öffnen zu können. 26.04.2020, 16.43 Uhr

Am Sonntag fand eine Aussprache zwischen dem Bundesrat und den Tourismusvertretern statt. Wann Seilbahnen wieder fahren und Bergrestaurants wieder öffnen dürfen, ist aber nach wie vor unklar. Patrick Hürlimann

(agl) Das Treffen in Bern sei offen und konstruktiv verlaufen, schreiben die Tourismusverbände am Sonntag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Vor Ort waren unter anderem die Verbände Gastrosuisse, Hotellerie Suisse, Seilbahnen Schweiz sowie Schweiz Tourismus. Bundespräsidentin Sommaruga lud zum Austausch, nachdem sich die Branche vergangene Woche in einem offenen Brief an den Bundesrat gewandt und einen konkreten Plan gefordert hatte.