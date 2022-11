Macron kritisiert US-Subventionen und warnt vor Handelskrieg

Transatlantik Macron wehrt sich in den USA gegen Bidens «America First»-Politik Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist zu einem feierlichen Staatsbesuch in die USA. Statt Feier gibt es aber Zwist: Paris befürchtet einen neuen Handelskrieg über den Atlantik hinweg. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 29.11.2022, 14.07 Uhr

Emmanuel Macron und Joe Biden am G7-Gipfel in Elmau im Juni dieses Jahres. Keystone

Es hätte eine grosse Versöhnungssause werden sollen – um vergessen zu machen, dass die USA, Grossbritannien und Australien die Franzosen 2021 um einen lukrativen U-Boot-Deal gebracht hatten. Joe Biden weiss mittlerweile, wie er Macron nehmen muss: Ein dreitägiger Staatsbesuch mit allem Pomp und Prestige sollte den französischen Präsidenten wieder gnädig stimmen. Und der übrigen Welt zugleich die unverbrüchliche transatlantische Solidarität in Kriegszeiten vor Augen führen.

Nun kommt es wieder anders. Die Franzosen ärgern sich lauthals über die Handelspolitik der Amerikaner. Konkreter ihr Subventionsprogramm für klimaneutrale Produkte, darunter elektrische Fahrzeuge, Solaranlagen oder Batterien. 370 Milliarden Dollar schwer ist das gewaltige, im August in Kraft getretene Industriepaket namens «Inflation Reduction Act» (IRA). Der Titel ist irreführend, denn nur ein kleiner Teil – etwa die Senkung von Medizinalkosten – dienen der Reduktion der Teuerung. Der Grossteil entfällt auf Subventionen, und sie gelten nur für Produkte, die «made in the USA», also im Land selber hergestellt sind. Ein amerikanisches Elektroauto erhielte so einen staatlichen Zuschuss von 7500 Dollar.

Buy European Act?

Die Europäer fühlen sich von dem US-Markt ausgeschlossen. Vor allem Paris übt offene Kritik. Die französische Premierministerin Elisabeth Borne warnt vor «Wettbewerbsverzerrungen», und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire fordert: «China bevorzugt die chinesische Produktion, Amerika die amerikanische Produktion. Jetzt muss auch Europa seine Interessen verteidigen.»

Macron hat sich zum IRA noch nicht geäussert. Aber er hatte unlängst klargemacht, dass er den IRA an vorderster Front bekämpfen wird, so wie Paris das US-EU-Freihandelsabkommen TIIP bis zu seiner Grablegung 2016 attackiert hatte. Der französische Präsident plädiert seit langem für einen «Buy European Act», um den Amerikanern und Chinesen mit ihren eigenen, protektionistischen Waffen zu begegnen.

Joe Biden nach einem IRA-Auftritt zum Schutz der amerikanischen Elektroprodukte. Keystone

Bloss: wie? Zölle und Staatshilfen sind undenkbar, sie würden sofort vor der Welthandelsorganisation WTO angefochten. Ebenfalls Subventionen? Sie über gemeinsame EU-Gelder zu finanzieren, kommt für die deutsche Regierung jedenfalls Finanzminister Christian Lindner nicht in Frage: Die gemeinsame Schuldaufnahme, die Macron der deutschen Ex-Kanzlerin Angela Merkel in der Covid-Zeit abgerungen hatte, muss für Berlin eine Ausnahme bleiben.

Überhaupt reagiert die deutsche Regierung zurückhaltender auf den IRA als Paris. Wie Lindner zieht Kanzler Olaf Scholz ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa einem «Überbietungswettbewerb bei den Subventionen und Schutzzöllen» vor. Andere EU-Mitglieder wie die Niederlande oder Schweden können dem forschen Pressing Macrons noch weniger abgewinnen. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis erklärte seinerseits, im Umfeld des Ukraine-Krieges habe die Einheit zwischen USA und EU absoluten Vorrang.

Angst vor Handelskrieg

Der frühere Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, verteidigt hingegen die französische Position. Der IRA könnte die sich in Europa abzeichnende Rezession noch verstärken, erklärte der Franzose. Noch mehr Schaden drohe das Vorgehen der Amerikaner in Europa strukturpolitisch anzurichten. Denn die Europäer hätten kriegsbedingt eben erst begonnen, Arbeitsplätze in ihre Länder zurückzuholen. «Ich befürchte deshalb einen Handelskrieg», meinte Blanchard unumwunden.

Bald keine VW-Modelle in den USA? Hier ein Bild vom Autosalon in Los Angeles vor zwei Wochen. Keystone

Volkswagen-Chef Thomas Schäfer sagte zum Wochenbeginn nichts anderes: Europa müsse schnellstmöglich seine Energiepreise senken und seine veralteten und bürokratischen Regeln für Industriehilfen ändern, so wie die USA ihren Unternehmen mit dem IRA attraktive Anreize böten. In Frankreich halten sich Industrielle ihrerseits darüber auf, dass die USA Energieträger wie Flüssiggas (LNG) viermal teurer nach Europa als an die heimische Industrie lieferten.

Noch sind die Brücken über den Atlantik nicht abgebrochen. Biden und Macron werden sich gebührend aussprechen. Ein amerikanisch-europäischer Rat für Handel und Technologie wird sich zudem am 5. Dezember zu einer Aussprache treffen. Die einzige Möglichkeit wäre, die Europäer zumindest teilweise am amerikanischen Subventionsmanna teilhaben zu lassen. Doch das kommt für die Amerikaner nicht in Frage. Auch in Paris ist man pessimistisch: Die Biden-Regierung wird an dem innenpolitisch motivierten, als «patriotisch» verkauften IRA kaum Abstriche vornehmen. Macron dürfte in den USA die bittere Erfahrung machen, dass Biden in industriepolitischen Belangen nicht pflegeleichter ist als seine Vorgänger Donald Trump. Und dass auch die Demokraten dem Slogan «America first» nachleben.

