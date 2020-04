Trotz 4,6 Milliarden im Monat dürfte die Schuldenbremse nicht überschritten werden Die Massnahmen zur Erwerbssicherung in der Coronakrise sind laut einem Credit-Suisse-Bericht zielgerichtet und zeitnah erfolgt. Für alle Fälle soll der Bund aber jetzt schon Konjunkturmassnahmen erarbeiten. 01.04.2020, 11.53 Uhr

Die Credit Suisse beurteilt die Massnahmen des Bundes als gut. Keystone

(agl) Die Massnahmen, die der Bund in der Coronakrise ergriffen hat, schneiden gemäss Credit-Suisse-Ökonomen gut ab, wie die Grossbank am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Sowohl die Ausweitung der Kurzarbeit, als auch die Entschädigungen für Selbständige und der Aufschub staatlicher Forderungen seien zielgerichtet und zur rechten Zeit erfolgt.