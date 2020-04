Trotz Coronakrise bleibt die Anzahl Firmengründungen auf hohem Niveau

Eine Analyse des IFJ-Instituts für Jungunternehmen zeigt, dass die Anzahl der Firmengründungen im ersten Quartal 2020 stabil geblieben ist. Rund 11'000 Firmen wurden in dieser Zeit neu gegründet.

01.04.2020, 08.33 Uhr

In der Schweiz werden nach wie vor viele Start-Ups gegründet. Keystone

(wap) Das erste Quartal 2020 schliesst bei den Firmengründungen an die Hausse des Vorjahres an. Insgesamt wurden in der Schweiz bis am 31. März 11'358 neue Firmen gegründet, das sind nur 1,9 Prozent weniger als im gleichen Quartal im Vorjahr. Diese Zahlen präsentierte das IFJ-Institut für Jungunternehmen am Mittwoch.