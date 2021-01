Trotz UBS-Entscheid: Negativzinsen für Kleinkunden bleiben ein Tabu

Grossbanken

Sparplan enthüllt: UBS schliesst 40 Filialen – schon wieder Knall auf dem Finanzplatz Schweiz

Recherchen von CH Media zeigen: Mitten in der Coronakrise plant die UBS happige Sparmassnahmen. Am Dienstag will die Grossbank bekanntgeben, dass sie jede sechste Filiale in der Schweiz schliesst. Hat der neue Konzernchef Ralph Hamers zugeschlagen? Die Sache ist komplizierter.