Trotz zehn Prozent weniger Gewinn: Partners Group blickt optimistisch in die Zukunft Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnet die Investmentfirma Partners Group zehn Prozent weniger Gewinn vor Steuern (EBIT). CEO David Layton ist aber optimistisch, was die Zukunft des Unternehmens angeht. 08.09.2020, 08.14 Uhr

Die Partners Group verwaltet fast 100 Milliarden Dollar Vermögen. Keystone

(wap) Spurlos vorbeigegangen ist die Coronakrise auch an der Partners Group nicht. Am Dienstag meldete das Unternehmen, dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf 390 Millionen Franken gesunken sei, dies im Zusammenhang mit gesunkenen Einnahmen. Dank Ausgabendisziplin sei die EBIT-Marge aber stabil bei 63 Prozent geblieben. Auch der Geldzufluss sank nicht wesentlich: Im ersten Halbjahr 2020 wurden 8,2 Milliarden US-Dollar verbucht, 2019 waren es im ersten Halbjahr 8,3 Milliarden gewesen. Für das gesamte Jahr 2020 rechnet die Partners Group mit neuen Kundengeldern in der Höhe von 12 bis 15 Milliarden Dollar. Insgesamt verwaltete die Partners Group am 30. Juni 96,3 Milliarden Dollar, zwei Prozent mehr als am 31. Dezember 2019.