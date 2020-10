UBS prognostiziert für 2021 tiefsten Lohnanstieg seit 20 Jahren Die neue UBS-Lohnumfrage prognostiziert für das nächste Jahr einen Lohnanstieg von 0,3 Prozent. Das ist der tiefste seit 1999. Angestellte im Kulturbereich, Tourismus und Sport müssen mit einer Nullrunde rechnen. 29.10.2020, 09.59 Uhr

Branchen wie der Tourismus, die besonders von der Krise betroffen sind, sehen 2021 von Lohnerhöhungen ab. Keystone

(agl) Für das laufende Jahr gaben die Unternehmen in der Umfrage durchschnittliche Lohnerhöhungen von 0,8 Prozent an. Für das kommende Jahr sind es nur noch 0,3 Prozent, wie die UBS am Donnerstag mitteilte. Berücksichtige man die für das nächste Jahr prognostizierte Teuerung von 0,2 Prozent, dürften die Löhne real «praktisch stagnieren».