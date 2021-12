Credit Suisse will auf Handys von Angestellten zugreifen

Überwachung Credit Suisse will auf die Handys ihrer Mitarbeitenden zugreifen Die Credit Suisse (CS) verschärft die Regeln für die elektronische Kommunikation. Sie will künftig auf die persönlichen Mobiltelefone und anderen Geräte ihrer Mitarbeitenden zugreifen können. 12.12.2021, 15.58 Uhr

Benützen CS-Mitarbeitende ihre privaten Geräte, um mit Kunden oder Kollegen zu kommunizieren, dann will die Bank künftig auf die Kommunikation zugreifen können. (Archivbild) Keystone

Die Coronakrise und die damit verbundene Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. So auch die Credit Suisse. Die Bank hat daher entschieden, ihre Regeln für die elektronische Kommunikation zu verschärfen. Das berichtete die «Financial Times» am Wochenende. Die Credit Suisse will den Bericht auf Anfrage von CH Media nicht kommentieren.