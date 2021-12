Überwachung Vorwürfe gegen Mitarbeiter von Zuger Tech-Firma: Datenschutzbeauftragter eröffnet Untersuchung Eine britische Non Profit Organisation erhebt gegen eine Mitarbeiter der Zuger Firma Mitto AG schwere Vorwürfe. Der Datenschutzbeauftragte hat eine Vorabklärung eingeleitet. 07.12.2021, 19.19 Uhr

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger wird im Zusammenhang mit den Vorwürfen Aktiv. (Archivbild) Keystone

Das Bureau of Investigative Journalism, eine Non Profit Organisation in London, veröffentlichte am Montag einen Bericht, der schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Zuger Technologie-Firma Mitto AG erhebt. Dies teilte der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte am Dienstag mit.