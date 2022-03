Ukraine-Krieg Auch Lindt & Sprüngli zieht sich aus Russland zurück Der Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli stellt vorerst seine Geschäfte in Russland ein. Das Unternehmen versichert den Mitarbeitenden vor Ort seine Unterstützung. 09.03.2022, 17.07 Uhr

Will seine Shops in Russland schliessen: Lindt & Sprüngli. Keystone

Lindt & Sprüngli zieht mit anderen Unternehmen gleich und zieht sich aus seinen Geschäften in Russland zurück. Der Konzern hat seine Geschäftstätigkeit im Land «neu evaluiert», wie es in einer Mitteilung am Mittwochabend heisst. Als Folge schliesse Lindt & Sprüngli per sofort seine Läden in Russland und stellt seine Lieferungen ins Land ein. Die Angestellten vor Ort würden weiterhin die Unterstützung des Unternehmens erhalten, heisst es weiter.

Wegen Russlands Angriffskrieg haben sich bereits mehrere westliche Firmen aus dem Land zurückgezogen, darunter auch Schweizer Unternehmen. So hat etwa der Industriekonzern ABB seine operativen Geschäfte in Russland eingestellt und der Uhrenhersteller Swatch will seine Läden im Land schliessen. (dpo)