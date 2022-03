Holcim zieht sich komplett aus Russland zurück

Obwalden Riesiges Feuer in Alpnach Dorf fordert fünf Verletzte – Totalschaden an drei Gebäuden

In der Nähe der Schmid Parkettfabrik in Alpnach Dorf hat es am Montagabend lichterloh gebrannt. Das Feuer fordert fünf verletzte Personen und sorgt für einen Totalschaden bei drei Gebäuden.