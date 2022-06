Ukraine-Krieg Nationalbank warnt vor schwierigeren Zeiten für Banken und reagiert mit vier Szenarien Der Ukraine-Krieg hat auch Folgen für hiesige Banken. Und das nicht nur für jene, die in Russland oder der Ukraine aktiv sind. Zudem steigen die Risiken im Hypothekar- und Immobilienmarkt weiter an. Samuel Thomi 16.06.2022, 08.39 Uhr

In ihrem jüngsten Bericht zur Finanzstabilität warnt die Nationalbank neben dem Hypotheken- und Immobilienmarkt neu auch vor Risiken des Ukraine-Kriegs. Keystone

Nach einer kurzen Phase der Erholung stellt der Ukraine-Krieg die Bankenwelt erneut vor grosse Herausforderungen. Und dies sowohl weltweit als als auch in der Schweiz. Das schreibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem jüngsten, am Donnerstag publizierten Bericht zur Finanzstabilität. Allerdings kommt die SNB darin auch zum Schluss, die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse müssten wegen des Krieges keine besonderen Risiken fürchten. Seien diese doch bereits vor dem Krieg in Russland wie auch in der Ukraine «vergleichsweise gering» aktiv gewesen.

Zudem attestiert die Nationalbank beiden Schweizer Grossbanken, sie stünden heute insgesamt finanziell besser da. Während die UBS dabei rascher vorankommt, erinnert die SNB bei der Credit Suisse an zuletzt erlittene herbe Verluste ihrer Investmentbank. Insgesamt profitierten beide Grossbanken jedoch von der generellen wirtschaftlichen Erholung und den günstigen Bedingungen an den Finanzmärkten nach der Pandemie. Dank besseren Kapitalpuffern seien UBS und Credit Suisse «gut gerüstet» auch für das seit dem Ukraine-Krieg anspruchsvollere Umfeld.

Zinsentscheide lassen Inlandbanken hoffen und Kriegs-Warnung

Nach wie vor historisch niedrig ist dagegen die Rentabilität der vorwiegend im Inland aktiven Banken. Allerdings zeigt sich die Nationalbank in ihrem Finanzstabilitätsbericht zuversichtlich, dass sich auch deren Situation «allmählich verbessern» dürfte. Dies weil die Margen im Zinsgeschäft aufgrund der jüngsten Zinsentscheide langsam wieder ansteigen. Zudem hätten auch die Inlandbanken ihre Kapitalpolster weiter ausgebaut indem viele beträchtliche Anteile der Gewinne einbehalten hätten.

Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht zu erwarten wäre, warnt die SNB auch bei Inlandbanken vor möglichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Entweder, weil sie direkt in Russland oder der Ukraine aktiv sind. Oder, weil die Auswirkungen des Kriegs länger anhalten könnten als bisher angenommen wird. Das zweite, grosse Risiko der inland-orientierten Banken bleibt laut der Nationalbank der Hypothekar- und Immobilienmarkt. Die Wahrscheinlichkeit für mögliche daraus entstehende Schäden habe auch im vergangenen Jahr «weiter zugenommen». Denn die Hypothekenportfolios seien weiter stark gewachsen.

Die vier Kriegs-Szenarien der Nationalbank

Aufgrund des Ukraine-Kriegs hat die SNB überdies vier Szenarien erarbeitet. Im ersten rechnet sie mit einer lang anhaltenden Rezession in der Eurozone verbunden mit einer längeren Periode niedriger Zinsen. Im zweiten Szenario löst eine weiterhin rasch steigende Inflation einen Zinsschock aus, der zu einer Korrektur der Preise für Immobilien und Finanzanlagen führt. Das dritte Szenario geht von einer globalen Rezession und als Folge davon starken Verschlechterungen für die Finanzmärkte aus. Als viertes Szenario sieht die Nationalbank eine «Krise der Schwellenländer» analog der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre.

Im jährlichen Bericht zur Finanzstabilität analysiert die Schweizerische Nationalbank jeweils Risiken, die in den kommenden Jahren die Stabilität des Bankensektors der Schweiz gefährden könnten. Die Sorgen der SNB kreisen dabei immer weniger um die Grossbanken. Stattdessen sind in den letzten Jahren die ausschliesslich im Inland tätigen Kreditinstitute in den Fokus gerückt. Dabei zählt die Nationalbank seit Jahren den Immobilienmarkt zu den grössten Risiken, allein schon wegen seiner immensen volkswirtschaftliche Bedeutung.