Ukraine-Krieg Rückzug aus Russland und Polen kostet Sulzer 125 Millionen Franken Nach dem Rückzug aus Russland und den Geschäftsschliessungen in Polen schreibt Sulzer die entsprechenden Vermögenswerte ab. Dies kostet den Industriekonzern zwischen 125 bis 135 Millionen Franken und beeinflusst den Reingewinn. 01.07.2022, 07.21 Uhr

Die Entscheide zum Rückzug aus Russland und Geschäftsschliessungen in Polen beeinflussen den Reingewinn von Sulzer. Keystone

Der Ukraine-Krieg hinterlässt bei Sulzer Spuren: Im Mai gab der Schweizer Industriekonzern bekannt, dass er seine Werke in Polen wegen Sanktionen gegen Sulzer-Miteigentümer Viktor Vekselberg schliessen muss. Zudem beschloss er, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen und einen Verkaufsprozess zu starten. Nun zeigt sich, was diese Schritte den Konzern kosten werden: Sulzer hat entschieden, den Grossteil seiner Vermögenswerten in beiden Ländern abzuschreiben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.