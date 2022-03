Ukraine-Krieg Steigende Rohstoffpreise: CS-Analysten erwarten höhere Teuerung Der Krieg in der Ukraine kurbelt die Inflation an, weshalb Credit Suisse ihre Teuerungsprognose nach oben korrigiert. Auch wenn die Erholung nach der Coronakrise aktuell überwiegt: Engpässe beim Gas könnten umfassende Konsequenzen haben. 16.03.2022, 09.30 Uhr

Die steigende Preise für Erdgas und Öl führen auch in der Schweiz zu einer höheren Inflation. (Symbolbild) Keystone

Der Krieg in der Ukraine trübt aktuell die konjunkturellen Aussichten in Europa. So treibt der starke Preisanstieg von Erdgas und Öl auch die Teuerung in der Schweiz nach oben. Entsprechend korrigieren die Analysten der Credit Suisse in ihrem jüngsten Bericht von «Monitor Schweiz» die Teuerungsprognose für 2022 auf 1,8 Prozent. Zuvor gingen sie von 1 Prozent aus.