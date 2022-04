UBS-Präsident Weber: Sanktionen «klares Signal der Solidarität»

Ukraine-Krieg UBS-Präsident Weber: Sanktionen sind ein «klares Signal der Solidarität» Der scheidende UBS-Präsident Axel Weber verteidigt den Kurs der Schweiz im Ukraine-Krieg. Die Übernahme der Sanktionen sei ein «klares Signal der Solidarität» gewesen. Für Weber ist klar, dass die Finanzbranche hier nicht abseitsstehen dürfe. 02.04.2022, 11.15 Uhr

Axel Weber tritt nach zehn Jahren bei der UBS als Verwaltungsrat ab. Keystone

An der Generalversammlung im April wird Axel Weber nach zehn Jahren aus dem Verwaltungsrat der UBS ausscheiden. Zuletzt beschäftigten ihn auch den Krieg in der Ukraine. Es sei richtig gewesen, dass die Schweiz die Sanktionen der EU gegenüber Russland übernommen habe. «Das war ein klares Signal der Solidarität», sagte der Verwaltungsratspräsident in einem am Samstag erschienene Interview mit der «NZZ». Es sei wichtig, dass die Schweizer Wirtschaft und auch die Finanzbranche nicht abseitsstünden. Er sehe darin «keinerlei Unterminierung der Neutralitätspolitik».