Umfrage Die Pandemie untergräbt das Vertrauen in die Altersvorsorge Die Folgen der Pandemie erhöhen die Sorgen der Bevölkerung in Bezug auf ihre Altersvorsorge. Dies zeigt eine neue Umfrage. Bei mehr als einem Drittel ist das Vertrauen in die berufliche Vorsorge gesunken. 24.08.2021, 09.44 Uhr

61 Prozent der Befragen machen ich Sorgen um ihr künftiges Alterseinkommen. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizerinnen und Schweizer machen sich aufgrund der anhaltenden Coronapandemie zunehmend Sorgen um ihre Altersvorsorge. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage im Auftrag der welschen Tageszeitung «Le Temps» und des Krankenversicherers Groupe Mutuel.

Konkret haben 37 Prozent der Befragten angegeben, dass infolge der Pandemie ihr Vertrauen in das Rentensystem gesunken ist. 61 Prozent machen sich Sorgen um ihr künftiges Alterseinkommen und Drei von Vier denken, dass sie zu gegebener Zeit ihren Lebensstil sicher oder wahrscheinlich einschränken müssen, heisst es.

Gemäss der Umfrage befürchten vor allem Frauen, Selbstständigerwerbende und Haushalte mit geringem Einkommen, dass ihr Lebensstandard im Alter sinken wird. Folglich befürworten mehr als 70 Prozent der Befragten ein Obligatorium der 2. Säule für Selbstständige.

Keine Mehrheit für höheres Rentenalter

Mit Blick auf die bevorstehenden Reformen der Altersvorsorge lehnen 69 Prozent eine Erhöhung des Rentenalters ab. Ausserdem sind fast zwei Drittel (63 Prozent) der Befragten gegen eine Senkung des BVG-Umwandlungssatzes.

Auch wenn das Vertrauen in das Vorsorgesystem gesunken ist, scheint die Situation aus Sicht der Befragten doch nicht ganz so düster zu sein. So haben immer noch 62 Prozent Vertrauen in das 3-Säulen-System. Am meisten Vertrauen geniesst dabei die 3. Säule: 75 Prozent vertrauen der privaten Vorsorge.

Für die Studie hat das Lausanner Meinungsforschungsinstitut M.I.S. Trend eine Online-Befragung von 1224 Menschen zwischen vom 17. bis 25. Juni 2021 in der ganzen Schweiz durchgeführt. (dpo)