Teuerung: Haushalte mit tiefem Einkommen ändern Konsumverhalten

Umfrage Teuerung: Haushalte mit tiefem Einkommen passen Konsumverhalten an Die steigenden Preise wirken sich vermehrt auf das Konsumverhalten der Bevölkerung aus, wie eine neue Umfrage zeigt. Insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen müssen sich anpassen. 07.04.2022, 10.05 Uhr

Infolge des Ukraine-Kriegs schnellten unter anderem die Benzinpreise in die Höhe. (Symbolbild) Keystone

Die Folgen der Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine treiben auch in der Schweiz die Preise nach oben. Unter anderem sind Benzin- und Ölpreise deutlich angestiegen. Obwohl die Inflation in der Schweiz mit 2,4 Prozent im März im internationalen Vergleich moderat ausfällt, sind Befürchtungen in der Bevölkerung weit verbreitet. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Vergleichsdiensts Comparis.

So sorgen sich 85 Prozent der Befragten mindestens ein wenig über die Teuerung, 38 Prozent machen sich grosse Sorgen. Der Anteil derjenigen, die sich gar keine Sorgen machen, sank seit dem letzten Dezember von 15 auf 13 Prozent. Für etwas mehr als einen Drittel der Befragten hat die Teuerung derzeit einen grossen oder sehr grossen Einfluss auf ihr Konsum- und Finanzverhalten, wie Comparis weiter schreibt.

Das zeigt sich insbesondere in Haushalten mit niedrigem Einkommen bis zu 4000 Franken im Monat. Dort bezeichnen 58 Prozent den Einfluss als gross bis sehr gross. In Haushalten mit Einkommen zwischen 4000 und 8000 Franken sind es 37, bei denjenigen, die darüber liegen, 21 Prozent. Fast 80 Prozent der Gutverdiener geben an, dass die Teuerung ihren Konsum wenig bis gar nicht beeinflusst. (agl)