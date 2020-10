Umfrage zeigt: Konsumenten wollen Reparatur-Label für Elektrogeräte Konsumenten unterstützen gemäss einer Umfrage die Einführung eines Labels, welches die Reparierbarkeit von Elektrogeräten bewertet. Die Stiftung Konsumentenschutz fordert die Politik nun zum Handeln auf. 21.10.2020, 09.57 Uhr

Die Konsumentenschutz-Allianz möchte die Einführung von Reparatur-Labels für Elektrogeräte voranbringen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) In Frankreich werden ab 2021 Elektrogeräte ein Label mit einem sogenannten Reparierbarkeitsindex tragen. Dieser zeigt an, wie einfach sich das Produkt im Schadensfall reparieren lässt. Ein solches Label wünschen sich auch Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz. In einer Umfrage der Allianz der Konsumentenschutzorganisationen befürworteten 98 Prozent der Befragten ein Reparatur-Label. Dies schreibt die Stiftung Konsumentenschutz (SKS) in einer Mitteilung vom Mittwoch.