Umfrage zu Coronahilfen Schweizer Ökonomen sympathisieren mit einem staatlichen Impulsprogramm Die Schweiz stehe nicht unter Druck, Coronaschulden rasch abzubauen. Das zeigt eine Umfrage bei Wirtschaftswissenschaftern. Vielmehr ist ein Grossteil sogar offen für ein Impulsprogramm. Und damit für zusätzliche Ausgaben. 28.04.2021, 06.36 Uhr

Der Bund erhält von Ökonomen viel Lob für die Wirtschaftshilfe in der Coronakrise. Für ein Grossteil kommt gar ein Impulsprogramm in Frage. Roland Schmid

(sat) Die Ökonominnen und Ökonomen in der Schweiz bleiben gespalten über die hiesige Coronapolitik. Laut einer am Mittwoch publizierten Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) und der NZZ gibt es derzeit zwei etwa gleich grosse Lager, wenn es um die Frage geht, ob der Staat die Wirtschaft in der Coronapandemie zu wenig oder gerade richtig unterstütze. Als zu gross erachtet die Bundeshilfe nur ein sehr kleiner Teil der befragten Ökonomen.