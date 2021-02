Umsatzeinbusse Schindler leidet unter den Folgen der Coronakrise Im Coronajahr 2020 verzeichnete Schindler einen Einbruch der Aufträge: Das Volumen ging um 9,1 Prozent zurück, der Umsatz schrumpfte um 5,6 Prozent. 17.02.2021, 07.02 Uhr

Das Luzerner Unternehmen Schindler wurde von der globalen Wirtschaftskrise in Mitleidenschaft gezogen. Keystone

(wap) Einige Schlüsselmärkte seien rückläufig und würden frühestens 2022 wieder Vorkrisenniveau erreichen, erklärt Schindler in einer am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung den Umsatzrückgang. Nur wenige Märkte hätten sich schnell erholt, so etwa China. Auch dort bleibe die Situation aber volatil. Neben China sei auch in den Märkten Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ein Wachstum verzeichnet worden.