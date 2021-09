Greenpeace: Nestlé und Co. sollen von Einwegplastik abrücken

Umwelt Greenpeace kritisiert: Nestlé und Co. treiben Plastikproduktion voran Ein neuer Bericht von Greenpeace kritisiert Konsumgüter-Konzerne wie Nestlé, Coca-Cola und Procter & Gamble. Zusammen mit Erdölkonzernen weiteten diese die Plastikproduktion aus und bedrohen so Klima und Umwelt. Dario Pollice 14.09.2021, 06.00 Uhr

Konsumgüter-Firmen und die Erdölindustrie stemmen sich laut Greenpeace gegen die Beschränkung von Einwegverpackungen. (Symbolbild) Keystone

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen die fossilen Brennstoffe deutlich zurückgefahren werden, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Energie. Da die Erdölindustrie ihre Geschäfte in diesen Sektoren bedroht sieht, invertiert sie vermehrt in die Produktion von Neuplastik und von Plastik, der durch sogenanntes «chemisches Recycling» hergestellt wird. Dies schreibt die Umweltschutzorganisation Greenpeace in einem Bericht, den sie am Dienstag veröffentlicht hat.