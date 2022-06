Salmonellen: Schweizer Firma stoppt Schoggi-Produktion

Unappetitlich Schon wieder Salmonellen-Fund in Belgien: Schweizer Firma stoppt Schoggi-Produktion Da kommen Erinnerungen an den Fall von Kinder-Schokoladen-Produzent Ferrero auf: Barry Callebaut stoppt wegen Salmonellen die Produktion in einem ihrer Werke in Belgien. 30.06.2022, 12.33 Uhr

Barry Callebaut ist ein grosser Schoggihersteller. Keystone

Der Schweizer Schokoladekonzern Barry Callebaut hat die Produktion in seiner belgischen Firma in Wieze eingestellt. Grund ist, dass Salmonellen entdeckt wurden. Darauf habe Barry Callebaut als «Vorsichtsmassnahme» alle Produktionslinien gestoppt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Entdeckt wurden die Bakterien am Montag.

«Wir wenden uns derzeit an alle Kunden, die möglicherweise betroffene Produkte erhalten haben», schreibt die Firma mit Hauptsitz in Zürich. Die Kontamination sei durch den Stoff Lecithin passiert, dieser wird unter anderem in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion eingesetzt. Auf seiner Homepage bezeichnet sich Barry Callebaut als «weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Schokoladenprodukten».

Im April wurden in einem belgischen Werk von Ferrero ebenfalls Salmonellen gefunden. Zahlreiche Produkte der Kinder-Schokolade mussten auch in der Schweiz aus den Regalen genommen werden. Erst nach rund zwei Monaten konnte das Werk den Betrieb wieder aufnehmen. Dieses wurde allerdings nicht freiwillig, sondern auf Behördenanordnung geschlossen. (mg)