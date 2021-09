CH Media lanciert neuen Fernsehsender für Kinder und Familien

Unterhaltung CH Media lanciert neuen Fernsehsender «7+» für Kinder und Familien Die Schweizer Fernsehlandschaft wird um einen neuen Sender reicher: CH Media lanciert im Oktober 7+, wo täglich Serien und Filme für Kinder und Familien zu sehen sein sollen. 27.09.2021, 10.42 Uhr

Das Schweizer TV-Angebot wird ab Freitag um einen Fernsehsender reicher: Auf 7+ sollen etwa die Simpsons über den Bildschirm flimmern. Keystone

Simpsons, Schlümpfe, Shrek oder Sex and the City: Am Montag hat das Verlagshaus CH Media, zu dem auch dieses Portal gehört, eine kleine Vorschau zu seinem neuen Fernsehsender 7+ veröffentlicht. Das neue Programm wird am Freitag, 1. Oktober, auf Sendung gehen und soll gemäss Mitteilung vor allem Kinder und Familien ansprechen.

Tagsüber läuft jeweils das Programm des etablierten Kindersenders Nick. Ab 20:15 Uhr laufen Comedy-Sendungen wie «Roast Battle» und «Standup 3000». Aber auch Klassiker wie die Simpsons, Schlümpfe oder Der rosarote Panther sollen über den Bildschirm flimmern. Am Sonntagabend dann kommen jeweils eher die Eltern zum Zug: Filme wie «Sex and the City» oder «Nie wieder Sex mit der Ex» sollen dann zu sehen sein.

Bei 7+ handelt es sich um den vierzehnten TV-Sender im Portfolio von CH Media. Bereits zum Unternehmen gehören beispielsweise 3+, 4+, 5+, 6+ sowie mehrere regionale Sender wie das Zentralschweizer Tele 1 , Tele Züri, TVO in der Ostschweiz oder Tele M1 im Aargau. (gb)