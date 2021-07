Unterhaltung Video on Demand: Digitale Film-Miete verliert zunehmend an Beliebtheit Während Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney + immer mehr Kunden gewinnen, wollen immer weniger Schweizerinnen und Schweizer auf Video-on-Demand-Plattformen Filme mieten. 28.07.2021, 09.11 Uhr

Streamingdienste gewinnen Kunden, während Video on Demand an Beliebtheit verliert. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publizierte am Mittwoch erstmals provisorische Zahlen zu Video on Demand (VoD) in der Schweiz. Auf diesen Plattformen können Filme und Serien digital gemietet oder gekauft werden. Die neue BFS-Publikation zeigt, dass insbesondere das Mieten von Filmen zunehmend an Beliebtheit einbüsst. Zwischen 2017 und 2019 nahm die Zahl der digitalen Filmmieten um 30 Prozent auf rund 6,8 Millionen ab. Auch im Coronajahr fiel die Nachfrage um weitere 7 Prozent.