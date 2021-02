Untersuchung Die Weko eröffnet eine Untersuchung gegen Mastercard Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen Mastercard eröffnet. Auch vorsorgliche Massnahmen gegen das Unternehmen wurden erlassen. 16.02.2021, 09.03 Uhr

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen Mastercard eröffnet. Keystone

(mg) Auslöser der Untersuchung ist eine Anzeige des Schweizer Finanzdienstleisters SIX, wonach Mastercard den Markteintritt des National Cash Scheme (NCS) behindere, wie die Weko am Dienstag schreibt. Bei NCS handelt es sich um ein neues nationales Regelwerk von SIX für Bargeldbezüge und weitere Transaktionen an Bankomaten. Der weltweit tätige Zahlungsdienstleister Mastercard verweigere dabei das sogenannte Co-Badging auf der neuen Debit Mastercard.