Valora Neuer Service: Pakete am Kiosk via UPS verschicken und empfangen Neu können Kunden an mehreren hundert Verkaufsstellen von K Kiosk und Press & Books in der Schweiz Pakete via UPS verschicken und empfangen. 07.10.2021, 07.19 Uhr

Die K Kioske von Valora dienen künftig auch als Anlaufstation für UPS-Pakete. Keystone

Valora habe sein Pick-up/Drop-off-Angebot weiter ausgebaut und positioniere sich an der Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Kunden, die ein Paket versenden oder empfangen möchten, profitieren dabei vom dichten Verkaufsstellennetz mit langen Öffnungszeiten am Abend und am Sonntag.