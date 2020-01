Veranstalterin der Formel-E-Rennen in Bern und Zürich ist konkurs Die Swiss E-Prix Operations AG, welche letzten Sommer in Bern ein Formel-E-Rennen veranstaltet hat, ist pleite. Schon im Herbst ist die AG in Zahlungsschwierigkeiten geraten. 22.01.2020, 11.12 Uhr

Das Formel-E-Rennen war in Bern umstritten. Letztlich schauten aber gegen 100'000 Menschen zu.

(gb.) Gemäss Urteil vom 15. Januar ist die Swiss E-Prix Operations AG aufgelöst worden. Das Unternehmen hatte die zwei ersten Formel-E-Rennen der Schweiz durchgeführt. 2018 in Zürich und im Juni vergangenen Jahres in Bern. Gegen 100'000 Menschen haben dem Rennen in Bern zugeschaut.