Höherer Mindestlohn: Schreiner haben einen neuen GAV

Verhandlungen beendet Höherer Mindestlohn: Die Schreiner haben einen neuen Gesamtarbeitsvertrag Das Schreinergewerbe hat ab dem kommenden Jahr wieder einen Gesamtarbeitsvertrag. Darin wurden die Mindestlöhne um ein Prozent erhöht. 24.11.2021, 10.23 Uhr

Die Schreinerinnen und Schreiner sind im kommenden Jahr wieder einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt. Keystone

Der seit Ende 2020 vertragslose Zustand der Schreinerinnen und Schreiner ist beendet. Das teilten die Gewerkschaften Syna und Unia am Mittwoch mit. Der Verband schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) und die Gewerkschaften haben sich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geeinigt. Er tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und gilt bis 2025.